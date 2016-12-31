'Survivor Taner' gözaltında

Adı skandallarla anılan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide genç bir kızı zorla alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Magazin - 31 Aralık 2016 09:37
'Survivor Taner' gözaltında
Survivor yarışmasındaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gecce yine bir skandala imza attı.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu genç bir kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner'in kaçması üzerine bölgedeki polisler alarma geçti. Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı

Kaynak:sabah.com.tr
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