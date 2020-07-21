Survivor'ın son ermesinin ardından kılıçlar çekildi. Son olarak sosyal medya hesabından Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı.
"SENİ ADAM SANDIM AMA BABAN HAKLIYMIŞ"
Survivor Yasin, ada günlerinde iyi anlaştığı Tayfun'a oldukça sert sözlerle yüklendi:
"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir."
Survivor yarışmacıları birbirine girdi: "Seni adam sanmıştım!"
'Survivor 2020' yarışmasını üçüncülükle tamamlayan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan eski takım arkadaşı Tayfun Erdoğan'a sert tepki gösterdi: "Olum seni adam sandım!"
21.07.2020 17:38 Magazin