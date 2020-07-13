Survivor'da büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti. Aycan'ın Barış'a sorduğu soru ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.
İşte o anlar:
'Survivor'da Aycan'ın sorusu sosyal medyayı salladı!
Survivor’ın dün akşam yayınlanan “Yüzleşme” bölümünde Aycan Yanaç’ın Barış Murat Yağcı’ya sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.
13.07.2020 10:19 Magazin