'Survivor'da Aycan'ın sorusu sosyal medyayı salladı!

Survivor'da büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti. Aycan'ın Barış'a sorduğu soru ise sosyal medyada geniş yankı buldu.Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.İşte o anlar: