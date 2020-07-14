5,5 aylık Survivor mücadelesinde sona gelindi. Finale kalmaya hak kazanan Yasin, Cemal Can ve Barış dün Acun Ilıcalı'nın özel jeti ile Türkiye'ye döndü. 3 yarışmacı bu akşam gerçekleşecek büyük final öncesi dün akşam son kez sms oylamasına çıktı. Canlı yayınlanan eleme geccesinde 2 finalist belirlendi. SMS'te en az oyu alan Yasin Obuz oldu ve Survivor 2020'de 3'üncü olmayı başardı. Cemal Can ile Barış ise büyük finale kaldı.
İşte o görüntüler:
Survivor'da finale kalan 2 isim belli oldu!
Survivor'da dün gecce biri daha elendi ve Survivor 2020'nin finaline kalan isimler belli oldu. Barış, Cemal Can ve Yasin yarı finalist olarak dün akşam yarıştı ve yapılan oylama sonucu bir yarışmacı daha elendi.
14.07.2020 09:54 Magazin