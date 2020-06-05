Survivor'da şok kavga! "Seni döverim..."

Ünlüler ve Gönüllüler'in 4 aydır mücadele ettiği Survivor'da yeni dönem başladı. 5'er kişi olarak yeniden belirlenen takımlar dün ilk mücadelesine çıktı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sembol oyunu için karşı karşıya gelen Yasin ve Sercan birbirine girdi.Yasin, Sercan'a "Seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca parkur karıştı. Sinirlenen kırmızı takım kaptanı "Haydi gel döv" sözleriyle, rakibinin üzerine yürüdü.İşte o görüntüler: