Survivor'da tepki çeken görüntü!

Survivor’ın büyük finalinin ardından ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. Cemal Can’ın şampiyon olduğunun açıklamasının ardından tribündeki misafirler yarışmacıyı tebrik etmek için sahneye indi. O anlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması tepkiyle karşılandı.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul'da gerçekleştirilen büyük finalde neden corona virüsüne karşı önlem alınmadığı yönünde sorular gündeme geldi. Ayrıca sosyal mesafe ve maske kurallarına neden uyulmadığı da soruldu.