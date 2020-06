Survivor'da yeni takımlar kuruldu!

Survivor'da ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda 24 saniyeyle Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu...Survivor'da kaptanlık yarışlarında ilk olarak Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu...Survivor'da kaptanlık yarışlarında bu kez Barış ile Sercan karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu. Böylelikle yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu...Survivor'da takım kaptanları olan Sercan ve Cemal Can 'adam alma' yönetimiye yeni takımlarını kurdu. Sercan ile Cemal Can sırayla birer isim söyleyerek o ismi takımlarına kattı.Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış!Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim!