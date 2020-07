Survivor'dan elenen Yasin favorisini açıkladı!

Survivor 2020’nin 135. bölümünde dün akşam yarı final gerçekleştirildi. Galataport İstanbul’da düzenlenen Survivor 2020 yarı finalinde Cemal Can, Yasin ve Barış finale kalabilmek için oylama sonuçlarını bekledi. Uzun süren Survivor 2020 macerasında bir isim daha elenerek hayallerine veda etti.Survivor 2020’nin yarı finalinde hem yarışmacılara hem de izleyenlere eski görüntülerden VTR’ler paylaşıldı. Yarışmacıların komik anları ve duygusal anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da sona gelindi. Yarışmada yarı final heyecanı yaşandı. 5 aydan fazla bir süredir Survivor’da mücadele eden isimlerden Cemal Can, Barış ve Yasin yarı finalist olarak İstanbul’daki canlı yayına katıldı. Dominik macerasını tamamlayarak yarı finale kalan bu üç isimden bir kişi SMS oylamasının ardından Survivor’a veda etti. Bu isim SMS’te en az oyu alan Yasin Obuz oldu ve Survivor 2020’de 3’üncü olmayı başardı.Elenmesinin ardından Yasin, sosyal medya hesabından favori ismini açıkladı. Cemal Can ile fotoğrafını paylaşan Obuz, "Benim gönlümün ve kalbimin şampiyonu Cemal'dir o yüzden beni sevenler ve oy atanlardan ricamdir bütün oylar Cemalcan'a.. Cemal şampiyon olursa ben olmuşum demektir.. hayırlısı olsun bummm.. destekleyen herkese teşekkür ederim." mesajını paylaştı.(Kaynak: aksam.com.tr)