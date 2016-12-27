Taksim'de Fas geccesi!

Murat Yıldırım Taksim'de bir otelde gerçekleşen düğünde hayatını Faslı güzel Imane Elbani ile birleştirdi.

Magazin - 27 Aralık 2016 09:45
Taksim'de Fas geccesi!
"Hayatımın aşkını sonunda buldum" diyen yakışıklı oyuncu Fas geleneklerine göre evlendi. Yıldırım, evlilikle ilgili de şunları söyledi: "Aile kurmak çok güzel ve çok mutluyum. Arada başka devlet, başka kültür var; Türkiye ve Fas ikilisi çok güzel oldu." Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Geleneklerimiz çok farklı değil ancak bizim düğünde davul ve zurna olmayacak; biraz daha sakin olmasını istiyoruz."

"Evlilik süreci hızlı gelişti?" sorusuna Yıldırım, "Bizim için biraz süreci var. O süreçten sonra karar alıp, evlendik. Mutluyuz. Hayatımın aşkını sonunda buldum" dedi.

Düğüne çok sayıda ünlü davetli de katıldı. Burak Sağyaşar, Hatice Şendil, Meryem Uzerli, Tolgahan Sayışman, Esra Erol düğüne katılan davetliler arasındaydı.

Nikaha takım elbise ve gelinlikle katılan çift nikahın kıyılmasının ardından Fas'ın geleneksel kıyafetlerini giydi. Düğün ise Fas geleneklerine göre oldu.

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