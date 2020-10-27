Talat Bulut: "Burnumun direği sızlıyor!"

'Yasak Elma' dizindeki rolüyle dikkat çeken Talat Bulut, son paylaşımıyla dikkat çekti. Komik videolarıyla bilinen oyuncu, bu sefer takipçilerini duygulandırdı. Bulut, kızı ile videosuna, "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü. Duygusal paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Talat Bulut'a yorum yağdı.