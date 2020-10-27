'Yasak Elma' dizindeki rolüyle dikkat çeken Talat Bulut, son paylaşımıyla dikkat çekti. Komik videolarıyla bilinen oyuncu, bu sefer takipçilerini duygulandırdı. Bulut, kızı ile videosuna, "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü. Duygusal paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Talat Bulut'a yorum yağdı.
Talat Bulut: "Burnumun direği sızlıyor!"
Oyuncu Talat Bulut, kızına özlemini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile dile getirdi: Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti?
27.10.2020 15:34 Magazin