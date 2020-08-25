Tamer Karadağlı paylaştı: Ortama ayak uydurayım dedim!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, sosyal medyada yaptığı gezilerden kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Özellikte arkadaş grubuyla yaptığı motor gezilerinden fotoğrafları sayfasına yükleyen başarılı oyuncu son olarak Amerika'da çekilmiş bir fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.Arizona’da günümüze kadar gelebilmiş bir kovboy kasabasını ziyaret eden Tamer Karadağlı burada verdiği bir pozu takipçilerine şu sözlerle aktardı: “Arizona'da 1880'lerden beri korunan tarihi Tombstone kasabası. Ünlü kanun adamı Wyatt Earp bu kasabada Şerif idi.. Ben de ortama ayak uydurayım dedim. Pozlara gel”