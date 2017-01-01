Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!

Türkiye'nin Megastar'ı ailesinin de starı olduğunu yine kanıtladı. Pınar Tevetoğlu ile ilk yılbaşının özel olmasını isteyen Tarkan, eşi ve kendi ailesini Almanya'daki evinde bir araya getirip 2017'yi karşıladı.

Magazin - 01 Ocak 2017 18:13
Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
Sanat ve sosyetenin pek çok ismi yılbaşını kaçış olarak görüp soluğu ailelerinden uzakta yurt dışında alırken Tarkan farkını yine konuşturdu.

Mayıs ayında hayatını Pınar Tevetoğlu'yla birleştiren Megastar, eşiyle ilk yılbaşını Almanya'daki evinde tüm ailesiyle birlikte geçirdi.

Özel günlerde sevdikleriyle birlikte olmaya özen gösteren ünlü sanatçı, 2017'yi karşılarken de hem kendi hem de eşinin ailesinin bir araya geleceği özel bir parti organize etti.

Ünlü sanatçı, Köln şehri yakınlarında 3 milyon TL'ye satın aldığı villasında bir araya gelen ailesine bir de sürpriz yaptı. Megastar, geçtiğimiz yıl müzik listelerine damgasını vuran 'Ahde Vefa' albümündeki en sevilen Türk Sanat Müziği parçalarını yılbaşı geccesi misafirleri için seslendirdi.


Tarkan'ın söylediği şarkılarla 2017'ye eğlenerek giren Tevetoğlu Ailesi ile Dilek Ailesi'nin üyeleri Megastar'ın eşi Pınar Hanım'ın elinden çıkan lezzetlerle de adeta şölen yaşadı. Annesi Elazığlı, babası ise Şanlıurfalı olan Pınar Tevetoğlu, yılbaşı gecesi her iki yörenin mutfağına özgü yemekler pişirdi.

Tarkan'ın ailesine gösterdiği bu ilgi ise "O, tüm Türkiye'nin Megastar'ı olduğu kadar evinin de starı" yorumları yaptırdı. Eşinin ailesi ve başta kendi annesi Neşe Hanım olmak üzere tüm sevdiklerini bir araya toplayan Megastar, yeni yılı büyük bir sevinçle karşıladı. Tarkan, bu tavrıyla da herkesin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başardı.

KAYNAK: sabah.com.tr
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