Tarkan'dan 2017 sürprizi!

Müzik - 31 Aralık 2016 16:26

Yılbaşı geccesi televizyonda ne izleyeceğiz?

Tarkan vakit bulamadı, müzelik olamadı!

Tarkan 6 yıl aradan sonra yeni albümü ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahde Vefa albümü ile Türk Sanat Müziğimizde yer alan değerli parçaları seslendiren Tarkan, Cuppa şarkısıyla da yeni pop albümünün müjdesini vermişti.Tarkan'ın Pop albümü hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. 2017'de çıkacak albüme büyük bir ilgi var. 15 şarkının yer alacağı albüm, mart ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.