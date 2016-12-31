Tarkan'dan 2017 sürprizi!

Megastar Tarkan 2017'ye bomba gibi bir albüm sürpriziyle geliyor!

Müzik - 31 Aralık 2016 16:26
Tarkan'dan 2017 sürprizi!
Tarkan 6 yıl aradan sonra yeni albümü ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahde Vefa albümü ile Türk Sanat Müziğimizde yer alan değerli parçaları seslendiren Tarkan, Cuppa şarkısıyla da yeni pop albümünün müjdesini vermişti.

Tarkan'ın Pop albümü hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. 2017'de çıkacak albüme büyük bir ilgi var. 15 şarkının yer alacağı albüm, mart ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.

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