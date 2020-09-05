Telefonların Yeni Tutunma Şekli: Flapgrip

Çok işlevli kullanım alanına sahip Flapgrip, tüm akıllı telefonlarla ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonun olmadığı Flapgrip, kendinden yapışkanlı yöntemiyle oldukça pratik ve yalın bir tasarıma sahip. Hem dikey hem de yatay kullanım seçeneği sunarak, herhangi bir zemin üzerinde ya da arabada rahatlıkla telefonun tutunmasını sağlıyor.Flapgrip’in yaratıcıları tasarlayıp, geliştirdikleri bu ürünleriyle Almanya’nın en ünlü yarışma programı “Die Höhle der Löwen”i kazanarak, DS Produkte’nin Genel Müdürü Ralf Dümmel’den yatırımcı desteği de kazandılar.