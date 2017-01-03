Ten uyumu bağımlılık yapıyor

Eşlerin arasındaki ten uyumu zaman içinde bir tutkuya ve bağımlılığa dönüşüyor. İşte detaylar..

Cinsellik - 03 Ocak 2017 10:41

Cinsel uyumun en önemli kavramlarından biri olan ten uyumu; çiftler arasındaki bağı güçlendiriyor. Seks esnasında oluşan dokunma arzusunun geneli ten uyumunu oluşturuyor. Üstelik bağımlılık yapabiliyor ve vazgeçilmez olabiliyor. Mutlu bir birliktelik ve başarılı bir seks yaşantısı aşk ve sevgiden öte ten uyumuna dayanıyor. Yapılan araştırmalara göre seks esnasında oluşan ten uyumu, bağımlılık yaratıyor. Aşk olmadan da ten uyumu olması mümkündür, fakat aşkla beraber şüphesiz daha iyidir.

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