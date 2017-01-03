Ten uyumu bağımlılık yapıyor

Eşlerin arasındaki ten uyumu zaman içinde bir tutkuya ve bağımlılığa dönüşüyor. İşte detaylar..

Cinsellik - 03 Ocak 2017 10:41
Ten uyumu bağımlılık yapıyor
Cinsel uyumun en önemli kavramlarından biri olan ten uyumu; çiftler arasındaki bağı güçlendiriyor. Seks esnasında oluşan dokunma arzusunun geneli ten uyumunu oluşturuyor. Üstelik bağımlılık yapabiliyor ve vazgeçilmez olabiliyor. Mutlu bir birliktelik ve başarılı bir seks yaşantısı aşk ve sevgiden öte ten uyumuna dayanıyor. Yapılan araştırmalara göre seks esnasında oluşan ten uyumu, bağımlılık yaratıyor. Aşk olmadan da ten uyumu olması mümkündür, fakat aşkla beraber şüphesiz daha iyidir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

CİNSELLİK HABERLERİ

  • Günde 1 kez orgazm...
  • Çılgın seks hayatı için öneriler!
  • Ön sevişmeden daha tatmin edici...
  • Bu hastalığa dikkat!
  • Seks korkuları
  • Seks hayatınız bitti mi?
  • İlişkiyi güzelleştiren seks
  • Cinsel hayatınız yok olmasın
  • Seks mi sevişmek mi?
  • Bu hastalık ilişki bitiriyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler