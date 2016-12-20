Teoman bildiğiniz gibi!

Ünlü rock'çı Teoman, önceki akşam üç kadın arkadaşıyla birlikte sinemada film izledi.

Magazin - 21 Aralık 2016 06:00
Teoman bildiğiniz gibi!
Nişantaşı'ndaki bir sinema salonun son seansına giden grup sinemadan gecce yarısı çıktı. Kapıda basın mensuplarını gören Teoman ve kız arkadaşları kısa süreli şaşkınlık yaşadı.


Teoman müşterilerden dayak yedi

Teoman müşterilerden dayak yedi



Teoman'ın yanındaki kadınlarda biri "Teoman dikkat et kameralar var" diye seslendiği duyulurken, ünlü rock'çı arkadaşlarını orada bırakıp bir taksiye binerek uzaklaştı. Teoman'ın bu anlamsız hareketi sonrası kadın arkadaşları yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi.

İşte o anlar;
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