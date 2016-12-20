Teoman bildiğiniz gibi!

Magazin - 21 Aralık 2016 06:00

Teoman müşterilerden dayak yedi

Nişantaşı'ndaki bir sinema salonun son seansına giden grup sinemadan gecce yarısı çıktı. Kapıda basın mensuplarını gören Teoman ve kız arkadaşları kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Teoman'ın yanındaki kadınlarda biri "Teoman dikkat et kameralar var" diye seslendiği duyulurken, ünlü rock'çı arkadaşlarını orada bırakıp bir taksiye binerek uzaklaştı. Teoman'ın bu anlamsız hareketi sonrası kadın arkadaşları yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi.