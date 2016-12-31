Teoman, içeride eğlendiği kızlarla mekanın kapısına çıkınca görüntülenmekten kurtulamadı. Ünlü şarkıcı, o sırada gazetecilere ağza alınmayacak küfürler etti.
Tekrar mekana giren Teoman, daha sonra Göksel'le birlikte dışarı çıktı. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Teoman, taksiyle oradan ayrıldı.
Kaynak:haberturk.com
Teoman'dan şoke eden küfürler
Rock müziğin iki ünlü ismi Teoman ve Göksel, önceki gecce Karaköy'de bir mekanda sabah saatlerine kadar eğlendi.Magazin - 31 Aralık 2016 17:55
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