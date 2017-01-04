Teröre 'Dağ' gibi tepki!
2016 yılını zirvede kapatan 'Dağ 2' filmi 2017'ye de zirvede başladı.Sinema - 04 Ocak 2017 11:30
Yılbaşı geccesi Reina'da 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırının etkileri beyazperdeye de yansıdı. Geçtiğimiz haftasonu 7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan 'Dağ 2' filmi en çok izlenen film oldu. 2016'nın da en çok izlenen filmi olan 'Dağ 2' 'Çakallarla Dans 4' ve 'Görümce' gibi iddialı filmleri de geride bıraktı. n ‘Dağ 2’, terör saldırısı ertesi yine yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazar 32 bin kişinin izlediği film, bu pazar 84 bin kişiyi sinema salonlarına çekti. Hafta sonunda toplam 115 bin izleyiciye ulaşan ‘Dağ 2’, 2017’ye birinci girdi.
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