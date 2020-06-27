Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk'un Alaçatı kaçamağı

Tolga Sarıtaş önceki gün sevgilisi Zeynep Mayruk'la birlikte Alaçatı'da objektiflere takıldı. Bir mekanda çıkışı görüntülenen oyuncu magazin muhabirlerinin sorularına yanıt verdi. 2 günlüğüne Alaçatı'ya geldiklerini belirten Sarıtaş ardından İstanbul'a döneceğini ve yeni filminin çekimlerine başlayacağını söyledi.Karantina günlerini herkes gibi evde geçirdiğini belirten Tolga Sarıtaş, "Çok şükür sağlık açısından kendimiz ve sevdiklerimizde bir şey yok. Normal hayata alışmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde bol bol spor ve müzikle ilgilendim. Kitap okudum, benim için verimli geçti diyebilirim" diye konuştu.Yeni dizisi 'Arıza' için çalışmalara başlayacağını söyleyen Sarıtaş, "Daha fazla bilgi veremiyorum. Benim açıklamam doğru olmaz" diye konuştu. İkili daha sonra Alaçatı sokaklarında gezmeye devam etti.