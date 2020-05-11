Tolgahan Sayışman sözünü tutamadı!

Tolgahan Sayışman çocukluğundan beri hayalini kurduğu eski model motorsikleti Uşak'ta buldu. Oyuncu motoru kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu. Tolgahan Sayışman'ın motorun modifiyesi için 120 bin TL ayırdığı öğrenildi.Daha önce motora binmeyeceği konusunda annesine söz veren Sayışman'a anne Ayşe Sayışman’ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.