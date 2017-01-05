Topuklarla cezbedin!

Topuklu ayakkabılar basenlerinizin yukarı çekilmesini, böylelikle kalçanızın ve göğüs kısmımızın dışarı çıkmasını sağlar!

Gecce Kadın - 05 Ocak 2017 17:42

Kadınlar bir şeyi biliyor da yapıyor! Yürürken zorlandıkları topuklularla erkeklerin aklını çeldikleri ve normalden daha seksi göründükleri bir gerçek...



Kadınların büyük çilelerle giydikleri, arnavut kaldırımlarda binbir cambazlıkla yürüdükleri o topuklu ayakkabıların, onları daha seksi gösterdiği bilimsel olarak kanıtlandı.



Erkekler Gerçekten Sarışın mı Sever kitabının yazarı Jena Pincott, “Topuklu ayakkabılar basenlerinizin yukarı çekilmesini, böylelikle kalçanızın ve göğüs kısmımızın dışarı çıkmasını sağlar” diyor.



Yapılan araştırmalar, ortalamanın yüzde 5 üzerinde olan bacak boyunun karşı cinse daha çekici geldiğini gösteriyor. Yani kadınlar için 3-6 cm arasındaki topuklu boyu, ideal bacak uzunluğunu ortaya çıkarıyor. Pincott, “Uzun bacakların seksi görünmesi evrimle ilgili bir mesele olabilir. Çünkü uzun bacaklar, sağlıklı bir imaj yaratıyor” diyor.



“Topuklu ayakkabılarla rahat yürüyebilen kadınlar, karşı cins tarafından daha fit ve dengeli bir vücut yapısındaymış gibi algılanıyor. Bu nedenle topuklu giyen kadınlar erkekler tarafından daha ideal eşler olarak atfediliyor.”

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.