TSK'dan son dakika açıklaması: 14 asker şehit, 138 DEAŞ'lı öldürüldü

Suriye’de başlatılan Fırat Kalkanı harekatından dün acı haber geldi. TSK’nın yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da yaşanan çatışmalarda 14 asker şehit düşerken, 33 asker de yaralandı.

Yaşam - 22 Aralık 2016 02:00

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)dün DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kentinin batısına dayanırken, bölgeden acı haber geldi. TSK’nın açıklamasına göre dün yaşanan çatışmalarda, DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırıları sonucunda 14 asker şehit düştü, 33 asker de yaralandı. Böylece, 120’inci gününe giren Fırat Kalkanı harekâtında verilen şehit sayısı 35’e yükseldi.



67 HEDEF VURULDU



TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir” denildi.



Açıklamada, TSK ve müttefiki muhalif güçlerin Halep-El Bab yolunu kestiği kaydedilirken, “Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskûn mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile düzenlediği ortak basın toplantısında El Bab’daki gelişmeleri değerlendirdi.



‘EL BAB KUŞATILDI’



Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştüğünü belirten Erdoğan şunları söyledi:



“Şu anda El Bab tamamıyla ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii, DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Son kısımda tabi maalesef birkaç şehidimiz oldu yaralılarımız oldu. Ama artık El Bab’ın Halep’le olan yol hattı tamamiyle ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab, çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El Bab’ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanı bulmuş olur.”



DEAŞ’a ait Amak ajansı ise TSK ve müttefiklerinin El Bab’ın batısındaki eskiden hastane olarak kullanılan binaya yönelik geniş çaplı taarruzunun püskürtüldüğünü iddia etti. Örgüt TSK ve ÖSO’nun kaybının 50 olduğunu iddia etti. DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kasabası, Halep ve Rakka sahasının geçiş noktası olması itibariyle stratejik önem taşıyor. El Bab merkezinin hemen batısındaki eski hastane binası ise, kasabaya bakan bir tepe üzerine kurulu.

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