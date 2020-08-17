Tuba Büyüküstün ile Cevdet Mercan aşk mı yaşıyor?

Umut Evirgen, Melisa Şenolsun'la aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün şaşırttı: "Uyanır uyanmaz seni düşünüyorum!"

Tuba Büyüküstün'den 38. yaşına özel paylaşım!

Tuba Büyüküstün sürprizi! İlk kez...

Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda 3 yıl aşk yaşadığı Umut Evirgen'le yollarını ayırmıştı. Evirgen ayrılıktan kısa bir süre sonra oyuncu Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırmıştı. İkilinin birlikte fotoğrafları önce sosyal medyaya düşmüş, ardından da bir aracın içinde birlikte görüntülenmişlerdi.Tuba Büyüküstün ise yaptığı ayrılık açıklamasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Fakat Tuba Büyüküstün ile Cevdet Mercan'ın Bebek'te bir binadan el ele çıkarken görüldükleri iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı.Cevdet Mercan'ın Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'le ve eski eşi Onur Saylak'la da arkadaş olduğu biliniyor.