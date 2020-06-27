Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan tam destek!

UNICEF’in Covid-19 sebebiyle başlattığı Her Çocuk için Hayalim kampanyasına Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ da destek verdi. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan iki oyuncunun desteğiyle 26-27 Haziran’da gerçekleştirilen kampanya uzaktan eğitime durumu olmayan 3000 bin çocuğa “evde öğrenme seti” sağlamayı amaçlıyor.Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ, 'Cesur ve Güzel' isimli dizide birlikte kamera karşısına geçmişti.