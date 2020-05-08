Tuba Büyüküstün'den Mert Fırat ve Edis'e övgü dolu sözler!

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünya gibi evlerine kapanan ünlü isimlere Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) destek geldi. DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Tuba Büyüküstün, Mert Fırat ve Edis gibi ünlü isimlerin geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş bir kitleye hitap ettiklerini ve koronavirüs hakkında doğru açıklamalarda bulundukları belirtildi.Açıklamada belirtilen ünlü isimlerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine salgınla ilgili bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. Tuba Büyüküstün‘ün canlı yayında DSÖ’den Halk Sağlığı görevlisi Dr. Bahadır Sucaklı ile koronavirüse karşı tavsiyelerini konuştuğu, yayını yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiğinin altı çizildi.Mert Fırat‘ın da takipçilerine, koronavirüs ile ilgili doğru bilgiye sahip olmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Edis Görgülü‘nün de DSÖ tarafından açıklanan koronavirüs tedbirlerini hayranlarıyla paylaştığı belirtilen açıklamada, ünlülerin destekleriyle geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşıldığına işaret edildi. (Kaynak: aksam.com.tr)