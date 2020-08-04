Tuğba Ekinci’nin yeni şarkısının tanıtımı için kullandığı fotoğraf gündem oldu. Daha önce Netflix’e sansür uygulanması gerektiğini savunan Ekinci’nin pozu bu sebeple eleştiri yağmuruna tutuldu. Twitter'da TT olan şarkıcıyla ilgili oldukça fazla eleştirel yorum yapıldı.
Tuğba Ekinci'nin olay paylaşımı:
Tuğba Ekinci'den olay paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu!
Tuğba Ekinci’nin yeni şarkısını tanıttığı fotoğraf gündem oldu. Ekinci geçtiğimiz haftalarda Netflix sansürüne destek açıklaması yapmıştı.
04.08.2020 12:52 Magazin