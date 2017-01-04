Tuğba Özerk üzerine dövdürdü!

Magazin - 04 Ocak 2017 21:00

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz ağustosta ani bir kararla Altan Nuh ile nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerinin henüz üçüncü ayında şiddetli bir kavga yaşadı. Özerk, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dava sürerken Altan Nuh'a ait anılardan kurtulmak isteyen şarkıcı, bileğindeki Altan dövmesini de sildirdi.Özerk, o ismi üzerine mavi bir Fatma Ana Eli dövmesi yaptırarak kapattı. Yeni dövmesini 31 Aralık’ta yaptıran Özerk, "2017’ye geçmişi silerek girdim" dedi.