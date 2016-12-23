Tuğba Özerk'ten 3. evliliğe yeşil ışık

Eşi Altan Nuh ile olaylı boşanma sürecine giren şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Magazin - 23 Aralık 2016 20:30
Tuğba Özerk'ten 3. evliliğe yeşil ışık
Altan Nuh ile evlenerek ikinci evliliğini yapan Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek boşanma davası açmıştı.


Tuğba Özerk boşanıyor

Tuğba Özerk boşanıyor



İkinci evliliğini de sonlandırmak üzere olan şarkıcı, alışverişine ara vererek gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı.


Tuğba Özerk: Eşimden şiddet gördüm

Tuğba Özerk: Eşimden şiddet gördüm



Ünlü şarkıcı, "Üçüncü kez evlenir misiniz?" sorusuna, "Belli olmaz, öncelikle boşanmam gerekiyor, sonrasını bilemeyiz" dedi. Evliliklerinin kısa ömürlü olmasının kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğundaysa, "Belki hatalı seçimler yapıyor olabilirim. Umarım bir daha evlenirsem tekrar boşanmak zorunda kalmam. Ben de evliliğin hakkını vermek ve almak istiyorum" cevabını verdi.

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Tuğba Özerk ve Altan Nuh'un kavgası!

Tuğba Özerk ve Altan Nuh'un kavgası!



Olaylı boşanma davasında sürpriz adım!

Olaylı boşanma davasında sürpriz adım!
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Bağlantılar: Tuğba Özerk, Altan Nuh

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