Tuğba Özerk'ten 3. evliliğe yeşil ışık

Tuğba Özerk boşanıyor
İkinci evliliğini de sonlandırmak üzere olan şarkıcı, alışverişine ara vererek gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı.
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Ünlü şarkıcı, "Üçüncü kez evlenir misiniz?" sorusuna, "Belli olmaz, öncelikle boşanmam gerekiyor, sonrasını bilemeyiz" dedi. Evliliklerinin kısa ömürlü olmasının kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğundaysa, "Belki hatalı seçimler yapıyor olabilirim. Umarım bir daha evlenirsem tekrar boşanmak zorunda kalmam. Ben de evliliğin hakkını vermek ve almak istiyorum" cevabını verdi.
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