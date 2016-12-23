Tuğba Özerk'ten 3. evliliğe yeşil ışık

Magazin - 23 Aralık 2016 20:30

Tuğba Özerk boşanıyor

Tuğba Özerk: Eşimden şiddet gördüm

Tuğba Özerk ve Altan Nuh'un kavgası!

Olaylı boşanma davasında sürpriz adım!

Altan Nuh ile evlenerek ikinci evliliğini yapan Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek boşanma davası açmıştı.İkinci evliliğini de sonlandırmak üzere olan şarkıcı, alışverişine ara vererek gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı.Ünlü şarkıcı, "Üçüncü kez evlenir misiniz?" sorusuna, "Belli olmaz, öncelikle boşanmam gerekiyor, sonrasını bilemeyiz" dedi. Evliliklerinin kısa ömürlü olmasının kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğundaysa, "Belki hatalı seçimler yapıyor olabilirim. Umarım bir daha evlenirsem tekrar boşanmak zorunda kalmam. Ben de evliliğin hakkını vermek ve almak istiyorum" cevabını verdi.