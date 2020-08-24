Tuğba Yurt'tan arabesk performans...

Pop müzik sanatçısı Tuğba Yurt, YouTube kanalı üzerinden pop müzikten sonra seslendirdiği arabesk şarkılarla dikkat çekiyor.Tuğba Yurt kendi YouTube kanalından yayınladığı arabesk şarkılar müzi severler tarafından en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Söylemekten keyif aldığı ve kendi yorumuyla seslendirdiği arabesk şarkılarla önümüzdeki günlerde sevenlerinin karşısına özel bir proje ile çıkacak olan Tuğba Yurt, birçok markanın dikkatini çekti ve arabesk projesi için anlaşma imzalayacak. Tuğba, arabesk projesi için imzayı atmadan önce arabesk şarkılardan oluşacak repertuvarını hazırlamaya başladı.