Türk futbolu teröre karşı tek ses tek yürek!

Spor Toto Süper Lig oyuncuları ‘Şehitlere Saygı Maçı’ için sahaya çıkıyor. Aralarında ünlü futbolcular Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Joseph De Souza, Selçuk İnan, Adriano Correia ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yıldızlar Takımı şehit çocuklarıyla el ele sahaya çıkacak. 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşmanın Tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbol - 22 Aralık 2016 12:21

Süper Lig’in yıldızları bu kez şehit ve gazilerimiz sahaya çıkacak. Türkiye teröre karşı tribünde ve TRT 1 ekranı başında tek ses tek yürek olacak.



Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı oyuncular ile teknik direktörlerinin katılacağı gecede tribünler kırmızı beyaz, yürekler bir olacak. Kırmızıyla beyazın dalgalanacağı gecede Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Joseph De Souza, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Olcay Şahan, Tolga Zengin ve pek çok ünlü futbolcu ve aralarında Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Hikmet Karaman, Mustafa Reşit Akçay ve Jan Olde Riekerink’in de olduğu teknik direktörler geceye destek verecek.



“Devlet Millet El Ele” sloganıyla düzenlenen şehit aileleriyle dayanışma organizasyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’da Vodafone Arena’da oynanacak ‘Şehitlere Saygı Maçı’nın tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak.



30 dakikalık iki devre halinde oynanacak karşılaşmada Dünyaca ünlü futbolcular şehit çocukları ile birlikte sahaya çıkacak. Karşılaşmayı FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Türk Futbolunu bir araya getirecek dev organizasyon, 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında tüm Türkiye’yi buluşturacak.



Tam Liste:



TAKIM

OYUNCU – TEKNİK DİREKTÖR

Adanaspor

Bekir Yılmaz, Ousmane Viera

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor

Soner Aydoğdu, Nguemo- Tolunay Kafkas

Aytemiz Alanyaspor

Gökay İravul, Abdoulaye Ba

Antalyaspor

Serdar Özkan, Samuel Eto’o- Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir

Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Rajko Rotman, Musa Muhammed – Abdullah Avcı

Beşiktaş

Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Adriano, Fabricio

Bursaspor

Harun Tekin

Çaykur Rizespor

Mehmet Akyüz, Leonard Kweuke – Hikmet Karaman

Fenerbahçe

Mehmet Topal, Joseph De Souza

Galatasaray

Selçuk İnan, Wesley Sneijder - Jan Olde Riekerink

Gaziantepspor

Elyase Süme, Bruno Mota- İbrahim Üzülmez

Gençlerbirliği

Ahmet Çalık, Selçuk Şahin- Ümit Özat

Kardemir Karabükspor

Mahmut Akan, Andre Poko- Igor Tudor, Hari Vukas

Kasımpaşa

Turgut Doğan Şahin, Heroling Shala- Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor

Ömer Ali Şahiner, Vukoviç- Aykut Kocaman

Osmanlıspor

Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala – Mustafa Reşit Akçay

Trabzonspor

Onur Kıvrak, Mehmet Ekici



Not: Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sebebi ile oyuncu gönderemeyecektir.

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