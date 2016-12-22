Türk futbolu teröre karşı tek ses tek yürek!

Süper Lig’in yıldızları bu kez şehit ve gazilerimiz sahaya çıkacak. Türkiye teröre karşı tribünde ve TRT 1 ekranı başında tek ses tek yürek olacak.
Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı oyuncular ile teknik direktörlerinin katılacağı gecede tribünler kırmızı beyaz, yürekler bir olacak. Kırmızıyla beyazın dalgalanacağı gecede Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Joseph De Souza, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Olcay Şahan, Tolga Zengin ve pek çok ünlü futbolcu ve aralarında Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Hikmet Karaman, Mustafa Reşit Akçay ve Jan Olde Riekerink’in de olduğu teknik direktörler geceye destek verecek.
“Devlet Millet El Ele” sloganıyla düzenlenen şehit aileleriyle dayanışma organizasyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’da Vodafone Arena’da oynanacak ‘Şehitlere Saygı Maçı’nın tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak.
30 dakikalık iki devre halinde oynanacak karşılaşmada Dünyaca ünlü futbolcular şehit çocukları ile birlikte sahaya çıkacak. Karşılaşmayı FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türk Futbolunu bir araya getirecek dev organizasyon, 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında tüm Türkiye’yi buluşturacak.
Tam Liste:
TAKIM
OYUNCU – TEKNİK DİREKTÖR
Adanaspor
Bekir Yılmaz, Ousmane Viera
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor
Soner Aydoğdu, Nguemo- Tolunay Kafkas
Aytemiz Alanyaspor
Gökay İravul, Abdoulaye Ba
Antalyaspor
Serdar Özkan, Samuel Eto’o- Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir
Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Rajko Rotman, Musa Muhammed – Abdullah Avcı
Beşiktaş
Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Adriano, Fabricio
Bursaspor
Harun Tekin
Çaykur Rizespor
Mehmet Akyüz, Leonard Kweuke – Hikmet Karaman
Fenerbahçe
Mehmet Topal, Joseph De Souza
Galatasaray
Selçuk İnan, Wesley Sneijder - Jan Olde Riekerink
Gaziantepspor
Elyase Süme, Bruno Mota- İbrahim Üzülmez
Gençlerbirliği
Ahmet Çalık, Selçuk Şahin- Ümit Özat
Kardemir Karabükspor
Mahmut Akan, Andre Poko- Igor Tudor, Hari Vukas
Kasımpaşa
Turgut Doğan Şahin, Heroling Shala- Kemal Özdeş
Atiker Konyaspor
Ömer Ali Şahiner, Vukoviç- Aykut Kocaman
Osmanlıspor
Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala – Mustafa Reşit Akçay
Trabzonspor
Onur Kıvrak, Mehmet Ekici
Not: Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sebebi ile oyuncu gönderemeyecektir.
Türk futbolu teröre karşı tek ses tek yürek!
Spor Toto Süper Lig oyuncuları ‘Şehitlere Saygı Maçı’ için sahaya çıkıyor. Aralarında ünlü futbolcular Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Joseph De Souza, Selçuk İnan, Adriano Correia ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yıldızlar Takımı şehit çocuklarıyla el ele sahaya çıkacak. 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşmanın Tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Futbol - 22 Aralık 2016 12:21
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