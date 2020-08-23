Türkan Şoray diş tedavisi için gittiği klinikten çıkarken Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlere “Geleceğinizi bilseydim makyaj yapardım” deyip gözlüğünü taktı. Bu sırada bir muhabir, Türkan Şoray’a, “Cüneyt Arkın gözlerinizden etkilendiğini itiraf etmişti” dedi. Şoray “O günden beri gözlük takıyorum. Cüneyt, dünya tatlısıdır. Esprili sözleri sever. İltifat yapmakta üstüne yoktur” dedi.
Türkan Şoray: "O yüzden gözlük takıyorum"
Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada set anılarını anlatırken Türkan Şoray’la ilgili şöyle demişti: “Türkan’la ilk filmimi çekerken bana ‘Sakın gözlerine bakma ölürsün’ dediler.”
23.08.2020 10:44 Magazin