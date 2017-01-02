2017'nin ilk saatlerinde İstanbul'un en büyük gecce kulüplerinden olan Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının üzerine ilk olarak 2 Ocak tarihinde yapılması planlanan ama gerekli izinlerin tamamlanamadığı için ertelenen TURYİD yürüyüşü yarın (3 Ocak) gerçekleştirilecek.
İşte TURYİD'in beklenen çağrısı;
"İstanbul Valiliği'nden beklenen iznin gelmesi üzerine, Gastronomi sektörü birlik ve beraberlik sessiz yürüyüşümüzü TURYID (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği), olarak 03 Ocak 2017 Salı günü (YARIN) saat 10:30'da gerçekleştireceğiz. Tüm sektör temsilcileri ve çalışanlarınızla birlikte Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde başlayacak yürüyüşümüz, REINA'ya kadar devam edecektir. Sizleri bu kenetlenmede yer almaya davet ediyoruz."
TURYİD Reina'ya yürüyor
Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) yarın hain saldırının hedefi olan Reina'ya yürüyecek.Yaşam - 02 Ocak 2017 19:23
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