TURYİD Reina'ya yürüyor

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) yarın hain saldırının hedefi olan Reina'ya yürüyecek.

Yaşam - 02 Ocak 2017 19:23
TURYİD Reina'ya yürüyor
2017'nin ilk saatlerinde İstanbul'un en büyük gecce kulüplerinden olan Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının üzerine ilk olarak 2 Ocak tarihinde yapılması planlanan ama gerekli izinlerin tamamlanamadığı için ertelenen TURYİD yürüyüşü yarın (3 Ocak) gerçekleştirilecek.

İşte TURYİD'in beklenen çağrısı;

"İstanbul Valiliği'nden beklenen iznin gelmesi üzerine, Gastronomi sektörü birlik ve beraberlik sessiz yürüyüşümüzü TURYID (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği), olarak 03 Ocak 2017 Salı günü (YARIN) saat 10:30'da gerçekleştireceğiz. Tüm sektör temsilcileri ve çalışanlarınızla birlikte Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde başlayacak yürüyüşümüz, REINA'ya kadar devam edecektir. Sizleri bu kenetlenmede yer almaya davet ediyoruz."
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