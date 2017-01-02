TURYİD Reina'ya yürüyor

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) yarın hain saldırının hedefi olan Reina'ya yürüyecek.

Yaşam - 02 Ocak 2017 19:23

2017'nin ilk saatlerinde İstanbul'un en büyük gecce kulüplerinden olan Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının üzerine ilk olarak 2 Ocak tarihinde yapılması planlanan ama gerekli izinlerin tamamlanamadığı için ertelenen TURYİD yürüyüşü yarın (3 Ocak) gerçekleştirilecek.



İşte TURYİD'in beklenen çağrısı;



"İstanbul Valiliği'nden beklenen iznin gelmesi üzerine, Gastronomi sektörü birlik ve beraberlik sessiz yürüyüşümüzü TURYID (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği), olarak 03 Ocak 2017 Salı günü (YARIN) saat 10:30'da gerçekleştireceğiz. Tüm sektör temsilcileri ve çalışanlarınızla birlikte Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde başlayacak yürüyüşümüz, REINA'ya kadar devam edecektir. Sizleri bu kenetlenmede yer almaya davet ediyoruz."

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.