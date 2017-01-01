Yılbaşı geccesi Reina'da hain bir terör saldırı gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan terörist 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.
Bu hain saldırının ardından bu sabah Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) olağanüstü toplandı ve yarın 10:30'da Kuruçeşme Parkı'ndan Reina'ya yürüme kararı aldı. Fakat yürüyüş daha sonra iptal edildi.
İptal sebebi şöyle açıklandı:
"Önemlidir; OHAL döneminde yürüyüş izinlerinin yazılı olması sebebi ile yarın yapmayı planladığımız yürüyüşümüzü izin sonrasına bırakmak durumunda kaldık. Yarın cenazelerimizi kaldıracağız. Sizlere yeni tarihi bildireceğiz. İlginiz için teşekkur ederiz."
TURYİD yürüyüşü ertelendi!
Reina'da gerçekleştirilecek saldırıyı kınamak amacı ile yarın yapılacak olan yürüyüş başka bir tarihe ertelendi.Yaşam - 01 Ocak 2017 18:54
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