Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 6. kez sahneye çıkan Yıldız Tilbe, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında bir çok ünlü isim de vardı. Tuvana Türkay da o isimlerden biriydi. Güzel oyuncu bir ara kendini tutatamadı ve ayağa kalkıp göbek attı.
O anlar böyle görüntülendi:
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=xEIWbN1esT8&feature=youtu.be][/ youtube]
Tuvana Türkay'dan göbek şov!
Tuvana Türkay, Yıldız Tilbe’nin Harbiye’de verdiği konserde böyle coştu...
31.08.2020 14:58 Magazin