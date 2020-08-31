Tuvana Türkay'dan göbek şov!

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 6. kez sahneye çıkan Yıldız Tilbe, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında bir çok ünlü isim de vardı. Tuvana Türkay da o isimlerden biriydi. Güzel oyuncu bir ara kendini tutatamadı ve ayağa kalkıp göbek attı.O anlar böyle görüntülendi:[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=xEIWbN1esT8&feature=youtu.be][/ youtube]