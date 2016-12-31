Twitter'a düzenleme butonu geliyor

Twitter'ın CEO'sundan beklenen itiraf geldi. İşte detaylar..

Teknoloji - 31 Aralık 2016 11:09

Uzun bir süredir gündemde olan Twitter düzenleme butonu çok yakında hayatımıza giriyor. Twitter ve Facebook arasında uzun zamandır devam eden rekabet iyice kızışacak. Tweet'lerin yayınlandıktan sonra düzenlenmesine uzun zamandır karşı çıkan Twitter ekibi sonunda pes etti. Bir çok Twitter kullanıcısı imla hatası yaparak paylaştıkları tweet'leri düzeltemediği için silmek zorunda kalıyordu. Bu sebeple Twitter'dan düzenleme özelliğini yayına almasını talep etti. Ancak bugüne kadar bu talep hep reddediliyordu!



Sonunda pes ettiler!



Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, mikroblog servisi kullanıcılarını hızla kaybederken, hata yaptığını kabul etti. Dorsey konu hakkında "Twitter'a düzenleme butonu getirmek için yoğun olarak düşünmeye başladık." açıklamasını yaptı.

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