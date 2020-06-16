Ülgen, müzik dünyasına hızlı giriş yaptı...

Müzik hayatına küçük yaşlarda keman öğretmenin yeteneğini fark etmesiyle başlayıp, Ankara Devlet Konservatuarında eğitimini sürdüren ve uzun yıllar birçok ünlü isme vokalistlik yapan genç müzisyen Ülgen, yeni proje de Şafak Yaşar'la yaptığı düette müzik dünyasında merdivenleri hızla çıkıyor.Halen Selçuk Üniversitesi Pop Orkestrası Kurucusu, Kırıkkale Üniversitesi Müzikoloji Ana Bilim DaIı Master eğitimine devam etmekte olan Ülgen, müzikte kalıcı olmak ve uzun yıllar sahnelerde olmak istediğini belirtti. Özgün sesi ile dikkat çeken Ülgen, proje de Şafak Yaşar'a ait olan düet çalışmada genç şarkıcı Ülgen özgün ve hafızalarda yer eden sesi ile dikkat çekiyor. Düet projesinde "Söz Geçmiyor' adlı şarkı da sevgilisi tarafından terk edilen bir gencin yaşadığı aşk acısını anlatılıyor. Arabesk ve pop tarzında şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.