Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne görkemli kapanış!

Son 8 senede çoğu kadın ve çocuk 25 bin kişinin Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybettiğini, Avrupa’ya sığınan 10 bin mülteci çocuğun akıbetinin bilinmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı gecede ‘’Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak göçmelerin gittikleri ülkelere ve gittikleri toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum’’ mesajı verdi.Festivalin mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘’2011 yılından beri anlatamadığımız, daha doğrusu anlatıp hissettiremediğimiz pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş ve hissettirebilmiş olduk. Gönüllere girmek istedik ve galiba başardık’’ sözleriyle festivalin amacına ulaştığını söyledi.Oscar’a aday olan ‘Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği ‘For Sama/Sama İçin’ belgeselinin ‘En iyi Uzun Metraj’ film seçildiği gecede 26 bin Avro ödül dağıtıldıBu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İngiltere’deki 4 bin yıllık Stonehenge Anıtı ile 12 bin yıllık Göbeklitepe’nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede gerçekleştirilen kapanış törenine video konferansla katıldı.Son 8 senede çoğu kadın ve çocuk 25 bin kişinin Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa’ya sığınan 10 bin mülteci çocuğun akıbetinin bilinmediğini söyledi. Erdoğan ‘’Eskiden beri kültürel etkileşimin en önemli vasıtası göç, aynı zamanda yeni bir buluşmadır. Bu süreçte yaşananlar dilimizde yeni kelimeler, ağzımızda yeni tatlar, hafızalarımızda yeni birliktelikler bırakır. Hüznüyle, sevinciyle göç hikayelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema güçlü bir araçtır. Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak göçmelerin gittikleri ülkelere ve gittikleri toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum’’ dedi.Organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise festivalin amacına ulaştığını söyledi: ‘’Suriye kaynaklı göçün başladığı 2011 yılından beri anlatamadığımız, daha doğrusu anlatıp hissettiremediğimiz pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş ve hissettirebilmiş olduk. Göçün sırt çeviremeyeceğimiz dramları ve trajedileri olduğunu; medeniyetimizin her noktasında göçler göçten izler olduğunu; göçün umutla başladığını ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlatmaya çalıştık. Gönüllere girmek istedik ve galiba başardık. Bana sorarsanız bu festivalin mesajı ‘’Göçten korkma’’ olmalıdır. Göçün bir sorun olarak algılanmasının nedeni gereksiz ön yargılar ve korkudur. Bu filmler bize aslında hepimizin birer göçmen olduğunu anlatmıştır. 21. yüzyılın en önemli meselesine sinemanın gücüyle merhametten yana müdahil olan herkese, Nuh’un Gemisi’nin tüm yolculara ayrı ayrı teşekkürler.’’Festivalde Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği ‘For Sama/Sama İçin’, ‘En iyi Uzun Metraj’ film seçildi.Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktaran ve 2019’da Oscar adayı olan 7 ödüllü belgesel, 15 bin Avro para ödülünün de sahibi oldu.İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio’nun Doriana Leondeff ile birlikte senaryosunu yazıp yönettiği, Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp Avrupa’da yaşayan iki kardeşin hikayesini anlatanOğlum Gibi/JustLike My Son‘En İyi İlham Veren Senaryo’; 1979’daki İran Devrimi sırasında ailesiyle birlikte ülkesini terk edip Avusturya’da yaşamak zorunda kalan İranlı yönetmen Arash T. Riahi’nin imzasını taşıyan Oskar&Lilli ‘Jüri ÖzelÖdülü’nin sahibi oldu.‘Unicef En İyi Kısa Film Ödülü’ Amelia Nanni’nin yönettiği Kıyının Çocukları/Children of theShore, ‘Aynı Gemide Kısa Film Ödülü’ ise Zeynep Köprülü’nün yönettiği ‘Orada/There’ filmlerine verildi.Nuri Bilge Ceylan başkanlığında dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jürinin ‘en iyi’leri seçmek için dijital ortamda bir araya geldiği yarışmada26 bin Avro para ödülü dağıtıldı.Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin kapanış töreninde açılışta olduğu gibi yine ‘Göçün Çığlığı’ sahne aldı.Dünyanın dört bir yanından dijital olarak biraraya gelen sanatçılar Yemen Türküsü, Sarı Gelin ve Altın Hızma türkülerini seslendirdi.Bir haftada 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği festival; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştıEn İyi Uzun Metraj Film: Sama İçin / For SamaYönetmen:Waad Al- Kateab, Edward Watts)En İyi İlham Veren Senaryo: Oğlum Gibi / JustLike My SonYönetmen:Costanza QuatriglioSenaryo:Costanza Quatriglio, Doriana LeondeffJüri Özel Ödülü: Oskar&LilliYönetmen:Arash T. RiahiOyuncular:RosaZant, LeopoldPalluaUNICEF En İyi Kısa Film Ödülü: Kıyının Çocukları/ Children of theShoreYönetmen: Amelia NanniAynı Gemi En İyi Kısa Film Ödülü: Orada/ ThereYönetmen: Zeynep Köprülü