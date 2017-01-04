Eylül 2015'ten beri aşk yaşayan Ümit Erdim - Seda Çınar çifti, evlilik kararı aldı. Yılbaşı geccesi sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Erdim, Çınar'dan olum yanıt aldı. Mutlu haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, sevgilisine bir de sosyal medya üzerinde evlilik teklif etti. Ümit Erdim, Seda Çınar'a "Ben olsam benimle evlenirdim" mesajı attı. Çınar ise "Ben olsam 'evet' derdim." cevabını verdi. İkili bu yaz nikah masasına oturacaklarını açıkladı.
Ümit Erdim sevgilisi Seda Çınar'a evlenme teklifi etti
Oyuncu Ümit Erdim, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a yılbaşı geccesi evlenme teklif etti.Magazin - 05 Ocak 2017 00:30
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