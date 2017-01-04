Ümit Erdim sevgilisi Seda Çınar'a evlenme teklifi etti

Oyuncu Ümit Erdim, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a yılbaşı geccesi evlenme teklif etti.

Magazin - 05 Ocak 2017 00:30
Ümit Erdim sevgilisi Seda Çınar'a evlenme teklifi etti
Eylül 2015'ten beri aşk yaşayan Ümit Erdim - Seda Çınar çifti, evlilik kararı aldı. Yılbaşı geccesi sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Erdim, Çınar'dan olum yanıt aldı. Mutlu haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, sevgilisine bir de sosyal medya üzerinde evlilik teklif etti. Ümit Erdim, Seda Çınar'a "Ben olsam benimle evlenirdim" mesajı attı. Çınar ise "Ben olsam 'evet' derdim." cevabını verdi. İkili bu yaz nikah masasına oturacaklarını açıkladı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ümit Erdim, Seda Çınar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Yeni yılda anne olacak!
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Evlilik teklifi bir şey değiştirmedi!
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • 2017'ye dövdürüp girdi!
  • Aşk iddialarını böyle yalanladı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler