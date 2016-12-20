UNICS Kazan 73-60 Galatasaray Odeabank

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'a 73-60 yenildi.

Spor - 20 Aralık 2016 21:35

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.