UNICS Kazan 73-60 Galatasaray Odeabank

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'a 73-60 yenildi.

Spor - 20 Aralık 2016 21:35
UNICS Kazan 73-60 Galatasaray Odeabank
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • 16. hafta programı ve hakemleri!
  • Voleybolcular model oldu!
  • Türk futbolu teröre karşı tek ses
  • Burak Yılmaz panikle çıkıp kaza yaptı!
  • Olaylı Türk derbisi Daçka'nın!
  • Aslan son dakikada güldü!
  • Burak Yılmaz'dan özür geldi!
  • Burak Yılmaz o kavgayı anlattı!
  • Şehmus Özer hayatını kaybetti!
  • Boluspor 1-1 Beşiktaş / Maç Özeti

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!
  • "Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı!
  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • Zuhal Topal izleyiciyi kandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Araları tekrar düzelecek mi?
Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
  • Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
  • Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
  • Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!