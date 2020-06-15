Unkapanı'nda Selda Bağcan bereketi!

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Selda Bağcan ” 40 Yılın 40 Şarkısı 2” albümü çıkışının ardından hem CD hem de LP olarak ilk basımının satılmasının ardından ikinci basımıyla uzun süredir yaprak kımıldamayan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na hareket getirdi.Müzik marketlerdeki başarısını dijital platformlarda da gösteren Selda Bağcan ”40 Yılın 40 Şarkısı 2” ardından ünlü şarkıcı bu yaz konser serisiyle sevenleriyle de buluşmaya devam edecek.