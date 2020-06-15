Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Selda Bağcan ” 40 Yılın 40 Şarkısı 2” albümü çıkışının ardından hem CD hem de LP olarak ilk basımının satılmasının ardından ikinci basımıyla uzun süredir yaprak kımıldamayan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na hareket getirdi.
Müzik marketlerdeki başarısını dijital platformlarda da gösteren Selda Bağcan ”40 Yılın 40 Şarkısı 2” ardından ünlü şarkıcı bu yaz konser serisiyle sevenleriyle de buluşmaya devam edecek.
Unkapanı'nda Selda Bağcan bereketi!
ABD'nin Dünya Müziğinde Efsane 81 Kadın Şarkıcı ile İngiltere'de Rolling Stones Dergisi'nin 100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali listelerinde yer alan Selda Bağcan’ın ”40 Yılın 40 Şarkısı” serisinin, 2’ncisi müzik piyasasını da canlandırdı.
15.06.2020 11:27 Kültür-Sanat