Ünlü çiftten bebek haberi erken geldi

Magazin - 02 Ocak 2017 22:30

Mesut Akusta ve Şafak Özbir mutluluğa böyle "Evet" dediler!

Geçtiğimiz Haziran ayında hayatlarını birleştiren Mesut Akusta ile Şafak Özbir çift, evliliklerinin 5. ayında bebekleri olacağını öğrendi. Şafak Özbir, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı uzun ve duygusal bir yazıyla duyurdu."Yeni yıla girerken... 2016'ya bazı teşekkürlerim var... Yaradan'a çok şükürlerim var..Sevdiğim insanla aile olabilmemi sağladığın için...13 Ekim'de yani tam doğum günümde anne olacağım müjdesini verdiğin için... Bununla beraber tüm sevdiklerime sağlık verdiğin için... Şimdi tam 16. haftada biraz rahat nefes alabilmişken herkesle paylaşmak istedim. Ama duygularımı paylaşayım dersem sanırım görene kadar yazabilecek kelime bulamıyorum,çok tuhaf bir mucize... İkimizde; şaşkın bir tebessümle,şükür ve tevekkülle Berfin Cano'nun geliceği günü bekliyoruz... Bundan sonrası içinde tüm dileğim her şeyin sağlıkla huzurla geçmesi, hem sevdiklerim, hem ailem, hem kalbi temiz herkes ve ülkem için"