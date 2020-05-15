Avrupa ‘da ve Türkiye ‘de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , uzun yıllardır yaptığı başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren Onur Suygun , ‘’Base Rock’’ isimli şarkısını çıkardı.
Corona dönemi basladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Onur Suygun ; Türkce Pop’dan sonra en sevdiğim Müzik türü dediği House Müziği’ni seçti. Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından "Base Rock" adlı şarkımı sizlerin huzuruna sunuyorum dedi.
Sevenlerinden tam not alan genç ve yakışıklı Dj Onur Suygun; önümüzdeki günler de de yeni çalışmalarını dinleyici ile paylaşacağını belirtti.
Onur Suygun‘un yeni şarkısı ve video klibi "Base Rock" spotify, youtube ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Ünlü DJ'den yeni single!
Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan , youtube da 9 milyona ulaşan Umut Timur ile yaptığı single çalışması ile beğenilen, Ömer Topçu ile İzel ‘in ‘’Dayanamam ‘’ adlı şarkısını tekrar coverlayan genç ve başarılı Dj Onur Suygun pandemi dönemini boş geçirmedi.’’ Base Rock ‘’ adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzik severlerin beğenisine sundu.
15.05.2020 12:41 Kültür-Sanat