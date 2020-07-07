Ünlü futbolcuların tercihi

Ayak sağlığının büyük önem taşıdığı futbol dünyasında da vegan ayakkabılar büyük ilgi gördü. Bu tarz ayakkabıları tercih eden yıldızlar arasında Fernando Muslera ile Yasin Öztekin de var.Hayvansal malzemelerin kullanılmadığı ürünler “Yüzde 100 vegan marka” olarak tanımlıyor. Chekich, dünyanın geleceği için üretimin her aşamasında sürdürülebilirliğe uyumlu adımlar atıyor.