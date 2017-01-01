Ünlü isimler 2017'ye böyle girdi!

Ünlü isimler yeni yıl kutlamalarından paylaşımları sosyal medya hesaplarından paylaştı..

Magazin - 01 Ocak 2017 10:57
Ünlü isimler 2017'ye böyle girdi!
İşte o paylaşımlar..
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