Ünlü isimler, Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi!

Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti
Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladılar:
IŞIN KARACA: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...
O kadar üzüldüm ki...
Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...
Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...
DENİZ SEKİ: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...
YEŞİM SALKIM: Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun
MERAL KAPLAN: Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun
HİLAL CEBECİ: Ebru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam.
HADİSE: Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm...
CEYHUN FERSOY: Çok üzgünüm çok!!! Ebru Şallı oğlunu kaybetmiş, Evlat acısı dünya’nın en kötü duygusudur; söyleyecek söz yok!! Başınız sağ olsun..
DERYA ULUĞ: Ebru Şallı’nın oğlunun vefatı derinden üzdü...Sabır diliyorum çokça sabır..
HAMDİ ALKAN: Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın..Harun Tan’a,Ebru Şallı’ya, minik Pars’ın tüm arkadaşlarına sabır sabır sabır diliyorum.
GÜLBEN ERGEN: Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.
DEMET ŞENER: Yazacak kelime bulamıyorum...yüreğim acıyor...Allah sabır versin Ebrucum...çok üzgünüm çok
MÜJDE UZMAN: Başın sağolsun Ebru Şallı..
Hayal bile edemediğim, edemeyeceğim acını içimde hissediyorum..
Şu an hiç düşünmeden bir uzvumu verirdim oğlunun yaşaması için..
Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın..
Ölüm karşısında her şey boş..