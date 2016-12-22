Ünlü isimlerin "Galaktik Gecce”si!

Tüm dünyanın merakla beklediği “Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi” filminin vizyona girişini ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen özel gösterimle kutladı. Yılın en uzun geccesinin yaşandığı 21 Aralık'ta “Galaktik Gecce” konseptiyle gerçekleştirilen özel gösterime televizyon, medya ve sanat dünyası büyük ilgi gösterdi.

Magazin - 22 Aralık 2016 14:16
Ünlü isimlerin "Galaktik Gecce”si!
Ünlü model Didem Soydan ve stil danışmanı Umut Eker’in kostümlerinden müziklerine kadar tamamen kendi tasarladıkları ve ev sahipliğini yaptıkları etkinlik, aralarında Cansel Elçin, Ekin Türkmen, Sinem Yıldırım, Uğur Karabulut, Bedük, Zeynep Mansur, Günsel Ülkü, Başak Daşman, Batuhan Begimgil, Sinan Öncel, Ece Vahapoğlu Irmak Kazuk, Selin Türkmen gibi ünlü isimlerin bulunduğu geniş bir davetli kitlesini ağırladı.

Yılın en uzun geccesinin yaşandığı 21 Aralık Çarşamba günü, ‘Galaktik Gecce’ konseptiyle gerçekleştirilen özel gösterimde filmin müziklerini icra eden bir özel orkestra ve dansçılar konukları karşılarken, Star Wars'un geçmişten bugüne hikâyesi, kostümleri ve fotoğrafları da gösterildi. Kostümlerinden müziklerine kadar tüm detaylarını ünlü model Didem Soydan ve stil danışmanı Umut Eker’in tasarladığı ‘Galaktik Gecce’, galaktik kokteyl ve ardından “Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi” özel gösterimiyle son buldu.

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