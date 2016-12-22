Ünlü oyuncuların set arkası fotoğrafları!

Televizyonda izlediğimiz dizi oyuncuları dizi setlerinde neler yaşıyor?

Magazin - 22 Aralık 2016 15:59
Ünlü oyuncuların set arkası fotoğrafları!
Beren Gökyıldız'dan Cansu Dere'ye, Barış Arduç'tan Elçin Sangu'ya işte ünlü isimlerin sette çekilmiş fotoğraf kareleri...
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