Beren Gökyıldız'dan Cansu Dere'ye, Barış Arduç'tan Elçin Sangu'ya işte ünlü isimlerin sette çekilmiş fotoğraf kareleri...
Ünlü oyuncuların set arkası fotoğrafları!
Televizyonda izlediğimiz dizi oyuncuları dizi setlerinde neler yaşıyor?Magazin - 22 Aralık 2016 15:59
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