Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'dan geldi. "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar genç kızın ismini ifşa etti ve eşinin kendisinden af dilediği yazışmaları yayınladı.
Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı. Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşmıştı.
Ünlü oyuncunun eşinden şoke eden iddia: "Kendi yatağımda aldatıldım"
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaları paylaştı. Gelişmelerin ardından Merve Bayraktar ünlü oyuncuya "Mahkemede görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
30.06.2020 16:21 Magazin