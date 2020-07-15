Ünlü sunucu Ebru Akel tek celsede boşandı

Ünlü sunucu Ebru Akel 8 yıldır evli olduğu Özer Sancak ile tek celsede boşandı. Çiftin 7 yaşındaki oğullarının velayeti annede kalırken, birbirlerinden maddi bir talepte bulunmadıkları ortaya çıktı.

15.07.2020 18:06 Magazin

Ünlü sunucu Ebru Akel tek celsede boşandı Ünlü sunucu Ebru Akel ve 2012 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdiği Özer Sancak boşandı.

Ünlü sunucunun evliliği tek celsede bitti. Oğulları 7 yaşındaki Eren'in velayeti ise anne Ebru Akel'de kaldı.

Anlaşmalı olarak ayrılan çift birbirlerinden maddi bir talepte bulunmadı. (Kaynak: aksam.com.tr)
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: