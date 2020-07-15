Ünlü sunucu Ebru Akel tek celsede boşandı

Ünlü sunucu Ebru Akel ve 2012 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdiği Özer Sancak boşandı.Ünlü sunucunun evliliği tek celsede bitti. Oğulları 7 yaşındaki Eren'in velayeti ise anne Ebru Akel'de kaldı.Anlaşmalı olarak ayrılan çift birbirlerinden maddi bir talepte bulunmadı. (Kaynak: aksam.com.tr)