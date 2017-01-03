Ünlü sunucu Özge Uzun'a canlı yayında evlenme teklifi!

Magazin - 03 Ocak 2017 21:00

Özge Uzun'un inanılmaz değişimi

Geçen sene 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ve yeniden birlikte olmaya karar veren Özge Uzun ile eski eşi Volkan Üst, Çağla Şıkel ile Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Her Şey Dahil programına katıldı. İkili, Çağla Şıkel ve Alişan'ın önünde büyük bir sürprize imza attı.Volkan Üst, eski eşine her gecce gönderdiği Cem Adrian'ın şarkısını stüdyoda çaldırarak, evlenme teklifinde bulundu. Teklif karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Uzun, 'Benimle evlenir misin tekrar' sorusuna 'Evet' cevabını verdi.