Ünlü sunucu Özge Uzun'a canlı yayında evlenme teklifi!

Sunucu Özge Uzun ile eski eşi Volkan Üst, sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Alişan'ın yaptığı 'Her Şey Dahil' programında herkesi şaşkına çevirdi.

Magazin - 03 Ocak 2017 21:00
Ünlü sunucu Özge Uzun'a canlı yayında evlenme teklifi!
Geçen sene 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ve yeniden birlikte olmaya karar veren Özge Uzun ile eski eşi Volkan Üst, Çağla Şıkel ile Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Her Şey Dahil programına katıldı. İkili, Çağla Şıkel ve Alişan'ın önünde büyük bir sürprize imza attı.


Özge Uzun'un inanılmaz değişimi

Özge Uzun'un inanılmaz değişimi



Volkan Üst, eski eşine her gecce gönderdiği Cem Adrian'ın şarkısını stüdyoda çaldırarak, evlenme teklifinde bulundu. Teklif karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Uzun, 'Benimle evlenir misin tekrar' sorusuna 'Evet' cevabını verdi.

İşte o kareler;
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